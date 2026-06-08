В Ливане заявили о 3 637 погибших при израильских атаках с начала эскалации

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по окрестностям городов Набатия, Сайда и Тир на юге Ливана, за сутки там убиты 24 человека и ранены 116. Об этом сообщил Минздрав республики.

"Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 3 637, раненых - 11 188", - указывается в сводке ведомства, распространенной в X.

Как отметили в Минздраве, во второй половине дня израильский беспилотник нанес удар по карете скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира, в результате получили ранения различной степени тяжести четыре санитара.