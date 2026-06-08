Христофору заявил о бесполезности поездки Зеленского в Лондон
Визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии не принесет никаких результатов. В этом убежден кипрский журналист Алекс Христофору.
В эфире YouTube-канала от отметил, что лидеры европейских стран и украинский гость будут обсуждать, как разговаривать с Россией.
По словам Христофору, они очень любят собираться вместе, вести междоусобные переговоры и дебаты.
"А вот идея полететь в Москву и поговорить с Россией им не нравится. Очень не нравится", - цитирует журналиста РИА Новости.
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Эксперт добавил, что европейские страны по-прежнему стремятся добиться заморозки конфликта.
Однако, подчеркнул Христофору, эта инициатива обречена на провал, поскольку российская сторона неоднократно давала понять, что не согласится на прекращение огня в качестве альтернативы долгосрочному мирному урегулированию.
Ранее сообщалось, что Зеленский из-за конфликта с Польшей был вынужден лететь в Лондон через аэропорт Кишинева, хотя ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.