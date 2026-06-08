Визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии не принесет никаких результатов. В этом убежден кипрский журналист Алекс Христофору.

© rg.ru

В эфире YouTube-канала от отметил, что лидеры европейских стран и украинский гость будут обсуждать, как разговаривать с Россией.

По словам Христофору, они очень любят собираться вместе, вести междоусобные переговоры и дебаты.

"А вот идея полететь в Москву и поговорить с Россией им не нравится. Очень не нравится", - цитирует журналиста РИА Новости.

Макрон, Мерц и Стармер назвали условия для мира на Украине

Эксперт добавил, что европейские страны по-прежнему стремятся добиться заморозки конфликта.

Однако, подчеркнул Христофору, эта инициатива обречена на провал, поскольку российская сторона неоднократно давала понять, что не согласится на прекращение огня в качестве альтернативы долгосрочному мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что Зеленский из-за конфликта с Польшей был вынужден лететь в Лондон через аэропорт Кишинева, хотя ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.