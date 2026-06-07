В Ровненской области произошла драка между жителями и сотрудниками ТЦК

В Ровненской области Украины произошла потасовка между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

По его данным, инцидент произошёл в селе Клевань, где жители попытались помешать мобилизации одного из односельчан.

«В селе Клевань Ровненской области местные жители подрались с военкомами. Они пытались помешать мобилизации односельчанина», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин пытаются воспрепятствовать принудительной отправке военнообязанного.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе похитили священника канонической Украинской православной церкви.