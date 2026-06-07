Big Brother: экзитпол показал победу коллективной оппозиции на выборах в Армении

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" уступит парламентское большинство оппозиции, следует из данных "независимого экзитпола". Его результаты опубликовал оппозиционный Telegram-канал Big Brother. В сообщении канала говорится, что "коллективная" армянская оппозиция вышла вперед "совместными усилиями" и набрала в совокупности 52,9% — тогда как "Гражданский договор" якобы получает только 32,7%. Среди оппозиционных партий, как утверждается в сообщении, наилучший результат показала "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна — ей по итогам экзитпола достается 29% голосов. Второе место в стане оппозиции занимает блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна (13,2%), третье — "Процветающая Армения" Гагика Царукяна (6,1%), а замыкают рейтинг "Крылья единства" Армана Татояна с 4,6% голосов. Ранее СМИ публиковали итоги экзитпола из Еревана, согласно которым по армянской столице на парламентских выборах лидирует блок Карапетяна "Сильная Армения". Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск).