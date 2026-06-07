В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану

Блокада иранских портов американцами и израильский удар по южному пригороду Бейрута развязывают руки армии Ирана. Базы и активы США и Израиля стали законными целями. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

В соцсети X Галибаф отметил, что последние инциденты доказали, что противники Ирана понимают только язык силы.

«Морская блокада против иранской нации и зеленый свет, который сегодня США дали сионистскому режиму, превращают базы и активы США и режима в регионе в легитимные цели. Руки наших вооруженных сил, как всегда, развязаны», — написал депутат.

Сегодня Израиль ударил по южной части Бейрута, заявив, что это стало ответом на действия «Хезболлы». В соцсетях пишут, что атакам подверглись жилые дома в Дахии.