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Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Армении

Lenta.ru

Оппозиционный блок «Сильная Армения» оказалась в лидерах на парламентских выборах в Армении. Такие данные стали известны «Регнуму» из независимого экзитпола.

Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Армении
© Лента.Ru

Утверждается, что «Сильная Армения» на данный момент набрала 31,1 процента голосов. Тем временем за «Гражданский договор» проголосовало 24,5 процента избирателей, за «Блок Армения» — 20,9 процента. «Крылья единства» собрали 5,8 процента голосов, а «Процветающая Армения» оказалсь на последнем месте с показателем в 5,3 процента.

7 июня в Армении целый день проходили парламентские выборы. В них участвуют 18 политических объединений: 16 партий и два партийных блока. Голосование подошло к концу только к 19:00 по московскому времени. В настоящее время там подсчитывает голоса.

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Тем временем в Армении рассказали об изоляции оппозиции от голосования. По словам экс-президента страны Роберта Кочаряна, нынешние власти подключили для борьбы с оппозицией весь «репрессивный механизм».