Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Армении

Оппозиционный блок «Сильная Армения» оказалась в лидерах на парламентских выборах в Армении. Такие данные стали известны «Регнуму» из независимого экзитпола.

Утверждается, что «Сильная Армения» на данный момент набрала 31,1 процента голосов. Тем временем за «Гражданский договор» проголосовало 24,5 процента избирателей, за «Блок Армения» — 20,9 процента. «Крылья единства» собрали 5,8 процента голосов, а «Процветающая Армения» оказалсь на последнем месте с показателем в 5,3 процента.

7 июня в Армении целый день проходили парламентские выборы. В них участвуют 18 политических объединений: 16 партий и два партийных блока. Голосование подошло к концу только к 19:00 по московскому времени. В настоящее время там подсчитывает голоса.

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Тем временем в Армении рассказали об изоляции оппозиции от голосования. По словам экс-президента страны Роберта Кочаряна, нынешние власти подключили для борьбы с оппозицией весь «репрессивный механизм».