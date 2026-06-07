Трамп устроил перепалку с ведущей NBC

Президент США Дональд Трамп устал от неудобных вопросов ведущей NBC News Кристен Уэлкер, назвал ее тупой и досрочно покинул студию. Видео опубликовано в YouTube-канале телепрограммы.

В ходе беседы американский лидер эмоционально и пафосно отвечал на все вопросы журналистки.

Агрессию у президента вызвала тема об американских выборах. Трамп прямо заявил, что демократы «фальсифицируют избирательные процессы», назвал их и поддерживающие их СМИ жуликами.

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Журналистка возразила главе государства, после чего политик заявил, что она подыгрывает демократам, освещая многие события в США с ложной стороны. Он добавил, что ведущая «либо жулик, либо тупая».

«Давайте поговорим о выборах в этой стране. Мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press нечестная, как и ABC, CBS и CNN — односторонние, нечестные телеканалы. США из-за вас никогда не станут великими», — констатировал Трамп.

После этих слов американский лидер заявил, что желает завершить интервью, отказал Уэлкер в просьбе о продолжении и вышел из студии.

Ранее сообщалось, что Трамп очень жестко обращается с представителями СМИ.

Так, 26 июня 2025 года политик потребовал от CNN «уволить как собаку» репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану.

7 апреля 2026 года Трамп пригрозил надолго посадить репортера из-за информации о спасении сбитых летчиков.