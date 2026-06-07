Трамп заявил, что США знают места хранения ядерных материалов в Иране
Вашингтон знает, в каких местах Иран хранит ядерные материалы. Об этом в интервью NBC News заявил американский президент Дональд Трамп.
В интервью Трамп ответил на вопрос, знают ли США местонахождение всех скрытых ядерных запасов Ирана.
«Да», — сказал он.
Трамп заявил о намерении уничтожить уран при любом сценарии.
Он добавил, что стороны близки к соглашению, а Вашингтон контролирует ситуацию благодаря разведке и Космическим силам.
Трамп также заявил, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн.