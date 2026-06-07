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Трамп заявил, что США знают места хранения ядерных материалов в Иране

Майк Габриелян

Вашингтон знает, в каких местах Иран хранит ядерные материалы. Об этом в интервью NBC News заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США знают места хранения ядерных материалов в Иране
© Global Look Press

 

В интервью Трамп ответил на вопрос, знают ли США местонахождение всех скрытых ядерных запасов Ирана.

 

«Да», — сказал он. 

Трамп заявил о намерении уничтожить уран при любом сценарии.

 

Он добавил, что стороны близки к соглашению, а Вашингтон контролирует ситуацию благодаря разведке и Космическим силам.

 

Трамп также заявил, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн.