Голосование на выборах в парламент завершилось в Армении

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки закрылись, члены комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ЦИК планирует обнародовать уже ближе к полуночи.

В Армении, являющейся парламентской республикой, исход прошедших 7 июня выборов, определит, какая сила сформирует правительство и выдвинет премьер-министра. По всей стране работали 2005 участков, право голоса имели более 2,5 млн граждан. Для прозрачности велась онлайн-трансляция, а система электронной идентификации исключала повторное голосование. В выборах участвовали 18 политических сил (16 партий и два блока), где проходной барьер для партий — 4%, для блоков — 810%. За процессом следили международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и других организаций, отметившие соответствие законодательства демократическим стандартам. Будет сформирован парламент минимум из 101 депутата.