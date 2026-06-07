Трамп отказался от своих слов о нежелании начинать войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала NBC заявил, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн.

Корреспонденты отметили, что после встречи с Трампом решили по традиции провести небольшой фактчекинг высказываний американского лидера.

Так, во время интервью политик дважды похвастался, что полностью уничтожил ВМС, ВВС, ПВО Ирана.

Вместе с тем, пояснили авторы статьи, на самом деле значительная часть флота осталась неповрежденной, а ракетные установки готовы к бою.

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Трамп подчеркнул также, что не гарантировал избирателям отсутствие войн. Он добавил, что если бы не хотел проводить военные операции, то не стал бы создавать «сильнейшую армию на планете».

«Я создал нашу армию, сильнейшую армию в мире», — цитирует президента телеканал.

Обозреватели заметили, что слова о войнах также не соответствуют действительности.

К примеру, во время предвыборной встречи в Пенсильвании в 2024 году Трамп сказал: «Я не отправлю вас воевать и умирать в глупых зарубежных войнах, которые никогда не закончатся».

Кроме того, в своей речи по случаю победы на выборах политик констатировал: «Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны».