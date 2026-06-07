Трамп раскрыл, когда силы США покинут Ближний Восток

Американские солдаты останутся на Ближнем Востоке до тех, пока иранский кризис не разрешится, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили американского лидера рассказать, как долго Белый дом планирует держать значительные силы в макрорегионе.

«Может быть, мы их используем. Это маловероятно, но я думаю, мы сохраним их там до тех пор, пока все не завершится», — разъяснил Трамп.

Президент пояснил, что не тревожится за жизни бойцов. Он добавил, что сохранение присутствия в регионе «стоит очень немного».

Ранее сообщалось, что Пентагон в смете, представленной Конгрессу США, представил расходы на военную кампанию против Ирана в размере $25 млрд. Независимые эксперты отметили, что США потратили за 7 недель активных боевых действий порядка $50 млрд.

В Иране уточнили, что Вашингтон потратил на акцию в период с 28 февраля до 8 апреля не менее $100 млрд. В Тегеране пояснили, что включили в перечень расходов не только траты США на поддержание группировки, но и уничтоженные радары, самолеты, вертолеты и разведывательно-ударные дроны.