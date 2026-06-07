Трамп ответил на ключевое требование Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Канал опубликовал интервью в воскресенье, 7 июня. Трамп заявил, что снятия санкций с Ирана до заключения сделки не будет. Но США будут сотрудничать с Тегераном, чтобы уничтожить его высокообогащенный уран.

Если соглашение заключить не удастся, начнется «подавление иранских вооруженных сил».

«До такой степени, чтобы американские войска могли безопасно забрать этот материал самостоятельно», — предупредил Трамп.

По его словам, США придут за ураном «с иранцами или без них».

«Но в нас не будут стрелять, понятно? Если мы не договоримся, то нанесем по ним очень жесткий военный удар», — отметил Трамп.

Он добавил, что США могут следить за происходящим, поскольку у них есть «камеры в космосе» благодаря созданным им Космическим силам.

В начале июня в МИД Ирана озвучили «минимальное требование» к США: 50% размороженных средств необходимо передать Тегерану сразу после подписания меморандума о взаимопонимании.