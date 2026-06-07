В Лондоне запланирована встреча украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Информация об этом поступила от агентств DPA и Guardian.

На сегодняшних переговорах будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ключевыми вопросами повестки дня станут продолжение поддержки Украины, в частности, в рамках так называемой «коалиции желающих», разработка гарантий безопасности для страны, а также возможные пути урегулирования конфликта.

Стало известно о срыве запланированного визита Зеленского в Венгрию

Ранее Армандо Мема, представитель финской партии «Альянс свободы», предположил, что основной причиной визита Зеленского в Лондон является намерение Запада нарастить поставки вооружений и боеприпасов Киеву. Он считает, что обсуждение новых партий военной помощи станет центральной темой лондонских дискуссий.