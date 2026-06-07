Стало известно о переданном Зеленским послании для Путина через российского миллиардера

Украинский лидер Владимир Зеленский передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, в конце мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать Путину послание о готовности к личной встрече. Уточняется, что в послании речь шла о возможности провести двусторонний саммит, который мог бы стать первой личной встречей лидеров Украины и России за последние четыре года с момента начала специальной военной операции. Отмечается, содержание переданного письма является близким по содержанию к открытому письму Зеленского Путину.

Ранее стало известно, что Зеленский не надеялся на встречу с Путиным, направляя ему письмо. Сообщается, что письмо украинского лидера носило исключительно информационный характер.