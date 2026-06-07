В Польше раскритиковали новую провокацию со стороны Зеленского

Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*(внесён в список экстремистов и террористов в РФ) в Варшаву стал новой провокацией со стороны Киева, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в пятницу, 5 июня, чиновник отправился в Польшу с тем, чтобы урегулировать конфликтные вопросы, возникшие по вине украинской стороны.

«Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой про-бандеровской линии», — подчеркнул Миллер.

Политик объяснил, что присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения «имени героев УПА**» стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — «это провокация номер два».

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Зеленскому следует помнить о границах, которые нельзя пересекать.

Премьер Польши изменил мнение о Зеленском

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, в свою очередь, что украинский лидер не учел историческую чувствительность поляков.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** УПА — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).