Власти Парижа заявили о нападении католиков на мэра после «лесбийской»* выставки в церкви

Власти Парижа заявили, что католики-фундаменталисты напали на мэра 10-го округа Александру Кордебар в преддверии ежегодного фестиваля искусств. Поводом стало решение провести в церкви мероприятие под кураторством диджея-лесбиянки*, пародировавшей Христа на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером. Ряд верующих воспротивился открытию церкви Сен-Лоран в 10-м округе Парижа. Там должно было проходить мероприятие фестиваля «Белая ночь».

«Белая ночь» (Nuit Blanche) — это крупный ежегодный фестиваль современного искусства. Музеи, галереи и даже церкви бесплатно открывают свои двери для посетителей, представляя инсталляции, перформансы и концерты.

В этом году художественным руководителем фестиваля стала известная активистка ЛГБТ* Барбара Бутч. Она участвовала в скандальной церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже (находилась в самом центре сцены-пародии на «Тайную вечерю»).

Выставки в церквях под кураторством открытой лесбиянки* вызвали протесты многих католиков.

В итоге верующие заблокировали вход в церковь Сен-Лоран, чтобы не допустить публику внутрь и провели уличную молитву у стен здания.

Затем на место прибыла мэр 10-го округа Парижа Александра Кордебар.

Она написала в соцсетях, что ее и сопровождающих начали толкать, а затем она получила несколько ударов. Мэр пообещала подать жалобу в правоохранительные органы.

Французские власти утверждают, что «беспорядки» устроили «крайне правые активисты-фундаменталисты» из организации Civitas. В 2023 году ее запретил местный суд.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.