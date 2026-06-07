В Афганистане опровергли слухи об убийстве сотрудницы ООН

Министерство внутренних дел Афганистана выступило с официальным опровержением информации, которая активно распространялась в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации, о насильственной смерти сотрудницы международной организации. Речь идет о Фереште Имади, работавшей в кабульском офисе Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA). Как сообщает информационное агентство Ariana News со ссылкой на официальные источники, предварительное расследование указывает на то, что женщина покончила с собой.

Официальный представитель полиции Кабула Халед Дзадран на брифинге или в своем заявлении для прессы подробно изложил текущую версию следствия.

«Предварительное расследование по поводу смерти Ферешты Имади, сотрудницы Фонда в области народонаселения ООН, произошедшей в 15-м районе города Кабул, показывает, что она покончила с собой», — цитирует слова Дзадрана издание.

Представитель полиции особо подчеркнул, что сведения об убийстве, муссируемые в ряде источников, являются ложными и не имеют под собой никаких доказательств. Он призвал журналистов и пользователей соцсетей доверять только официальной информации правоохранительных органов.

Трагедия развернулась в 15-м районе афганской столицы — одном из густонаселенных кварталов Кабула. Обстоятельства, при которых было обнаружено тело сотрудницы ООН, изначально вызвали множество слухов. Учитывая напряженную обстановку в Афганистане и недавние сообщения о нападениях на активисток и работниц гуманитарных миссий, общественность склонялась к версии убийства. Полиция призывает не делать поспешных выводов до завершения всех процессуальных действий.

Халед Дзадран также уточнил, что окончательные результаты расследования этого инцидента будут предоставлены общественности после того, как судебно-медицинские эксперты завершат полное исследование тела погибшей и проведут все необходимые дополнительные экспертизы. Только после получения объективных данных лабораторных анализов и изучения всех материалов дела следствие сможет поставить точку в вопросе о причинах смерти сотрудницы ООН.