«Все любят Дональда»: Трамп выложил клип о всемирной любви к себе

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал ИИ-видео, на котором его восхваляет весь мир.

Ролик сопровождает песня, в которой говорится, как везде любят американского лидера. В ней в том числе есть строчка: «Трамп, Трамп, куда бы я ни отправился, все любят Дональда». Кроме того, перечисляются места, где обожают политика: Мексика, Италия, Ближний Восток, Африка, Китай и Индия.

В видео президент США также появляется в космосе, верхом на льве, среди американских лидеров на монументе на горе Рашмор, а его изображение украшает пиццу и лондонский автобус.

В конце мая Трамп допустил, что заменит выступления некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости митингом «главной звезды мира» — себя самого. Глава государства заявил, что собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис Пресли в расцвете своей карьеры, и делает это без гитары. А еще политик любит США больше всех на свете, а некоторые, по словам Трампа, называют его величайшим президентом в истории.

«Фирменный» танец Трампа попал на видео

Прошлой осенью президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Виктором Орбаном сравнил американского коллегу с танком. Венгерский политик признался, что восхищается деловым подходом президента США и считает его похожим на «торнадо». А Путин сказал, что Трамп «движется вперед как танк». По его мнению, это приносит плоды и этому можно только радоваться.