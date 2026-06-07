Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения Украины, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только ещё более усилятся», — подчеркнул он.

Ранее глава оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что Европейскому союзу страна нужна для обеспечения военных поставок и тыла киевского режима.

Глава евродипломатии Кая Каллас предложила удвоить военное финансирование Молдавии через Европейский фонд мира.