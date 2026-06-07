Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон путает мечты с реальностью, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Ранее массмедиа рассказали, что Джонсон прокомментировал кризис на Украине. Политик отметил, в частности, что гипотетическое поражение президента России Владимира Путина в противостоянии «станет прекрасным моментом», призвал оказать Украине помощь.

Дэвис отметил, что слова британского политика - очередной пример того, что западные элиты гибнут и тянут за собой американцев и европейцев.

«Джонсон здесь путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. Буквально нет жизнеспособного пути к военному поражению России со стороны всего Запада», — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, игнорирование объективной реальности со стороны западных элит приведет к расширению конфликта, добавит к экономическому и политическому поражению еще и военное.

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Ранее сообщалось, что коллективный Запад вернулся к муссированию темы о возможном поражении в России.

По словам экспертов, это отчетливо проявилось в выступлении госсекретаря США Марко Рубио, в вопросах представителей информационных агентств в ходе встречи с Путиным.

Так, Джеймс Джордан (агентство Ассошиэйтед Пресс) задал российскому лидеру вопрос о том, как он планирует завершить конфликт на Украине, с учетом того, что ВСУ активно атакуют дронами российские города, а «экономика России потерпела крах».