Владимир Зеленский не может завершить конфликт на Украине, поскольку это идет вразрез с интересами Запада. Так считает экс-помощник президента Украины, политолог Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Политолог уверен, что глава киевского режима находится в подчинении у западных стран и выполняет все, что они ему диктуют.

«Ну, не дают Зеленскому закончить конфликт. Ему четко поставлено условие, что он должен воевать. Они же говорят, что не выпустят ни одного украинца, чтобы все мужчины могли погибнуть», — сказал Соскин.

По его словам, уже никого не интересует количество погибших людей и разрушенных объектов. Режим Зеленского превратился в абсолютную диктатуру.

«Он находится вне критики, вне контроля. Точнее, его контролируют патроны. А внутри страны он на всех плевать хотел», — добавил Соскин.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Западу «нужна изматывающая Россию война».