Гросси сообщил о мониторинге разминирования у Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии начали наблюдение за процессом очистки территории от мин перед ремонтом линии электропередачи на ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты приступили к мониторингу разминирования перед началом ремонта линии электропередачи «Днепровская» на Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Наблюдение проводится после недавнего инцидента в районе станции.

«В целях укрепления и содействия соблюдению последнего перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, после инцидента в пятницу, в результате которого пострадали несколько российских военнослужащих, группа экспертов агентства сегодня приступила к мониторингу работ по разминированию», – говорится в заявлении Гросси.

Ранее в пятницу агентство получило информацию о серьезном происшествии во время разминирования. По данным пресс-службы станции, из-за атаки украинских войск в районе ЛЭП «Днепровская» ранения получили пять военнослужащих.

В ходе предыдущих пяти перемирий эксперты агентства следили только за ремонтными работами, но не за предшествующим разминированием. Гросси подчеркнул, что организация продолжит усилия по предотвращению ядерной аварии. Запорожская АЭС перешла в собственность России в октябре 2022 года, а с апреля 2024 года все ее энергоблоки находятся в состоянии холодного останова.

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