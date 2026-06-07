У Залужного нашли элитную квартиру в Лондоне

Бывший верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приобрел элитное жилье в Лондоне. Данная информация была опубликована в Telegram-канале Insider.ua.

Согласно данным издания, экс-главком «активно настраивает свой быт за границей». В публикации отмечается, что совокупная стоимость его европейской недвижимости и инвестиционных портфелей оценивается как минимум в пять миллионов долларов.

Кроме того, утверждается, что доходы Залужного в период его командования украинской армией могли достигать десяти миллионов долларов. Сам бывший главком не прокомментировал информацию о своих возможных активах и приобретениях.

Отмечается, что украинское издание не раскрыло источники информации о недвижимости Залужного.

Валерий Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 по 2024 год. В настоящее время он является послом Украины в Великобритании. Украинские СМИ называют его потенциальным конкурентом Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.