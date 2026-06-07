Стало известно о срыве запланированного визита Зеленского в Венгрию
Отложена встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и Владимира Зеленского в Будапеште. Она планировалась на понедельник, однако в итоге переговоры о визите не увенчались успехом, сообщает издание HVG.
Венгерские журналисты подчеркивают, что причина срыва переговоров пока неизвестна.
«Согласно нашим данным, переговоры должны были состояться в понедельник вечером, но окончательное соглашение достигнуто не было. В итоге было принято решение перенести визит», — пишет HVG.
Названа цель поездки Зеленского в Лондон
В МИД Венгрии уже прокомментировали данную информацию. Там заявили, что переговоры относительно встречи «идут в обычном дипломатическом русле».
«Согласование места и времени проведения встречи продолжается, окончательного соглашения по поводу понедельника никогда не было», — сказали в ведомстве.
Главной темой планируемых переговоров является нормализация венгерско-украинских отношений. В Будапеште говорят, что не будут препятствовать интеграции Украины в ЕС, если Киев гарантирует соблюдение прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.