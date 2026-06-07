Стубб сделал неожиданное заявление о России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в беседе с журналистами швейцарского портала Neue Zürcher Zeitung (NZZ), что европейцам следует поддерживать политические отношения с Россией.

По данным издания, в 2026 году европейские политики стали все чаще и чаще поднимать вопрос о контактах с Россией, диалоге с российской стороной.

Так, глава Евросовета Антониу Кошта рассказал, что обсуждает с главами государств и правительств стран ЕС подготовку к переговорам с Россией, «когда для этого настанет правильный момент».

Президент Финляндии Стубб не верит в намерения России атаковать страны НАТО

«Они [отношения с Москвой] по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними. Но отношения с Россией должны быть», — подчеркнул Стубб.

Президент уточнил, что рассуждает о диалоге с РФ как глава государства, общая граница которого с Россией протянулась на 1300 км. Он добавил, что граница как таковая не исчезнет, следовательно, отношения поддерживать придется.

Политик констатировал, что верит в необходимость разговора с президентом России Владимиром Путиным.