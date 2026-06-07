Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Венгрию и встречу с новым премьер-министром страны Петером Мадьяром из-за возникших разногласий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что поводом для противоречий мог стать вопрос закарпатских венгров — проживающего на Западе Украины этнического меньшинства. При этом Киев и Будапешт также имеют разногласия по евроинтеграции.

12 апреля венгерский политолог Габор Штир заявил, что у Зеленского останутся проблемы в отношениях с Венгрией, даже несмотря на победу проукраинской партии «Тиса» во главе с Мадьяром. В частности, политический аналитик указал на проблему закарпатского меньшинства, которую не могут игнорировать венгерские власти.