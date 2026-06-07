Поездка Владимира Зеленского в Лондон на встречу с лидерами держав свидетельствует о планах Европы продолжать поставки вооружений и военной техники ВСУ, заявил в соцсети Х кандидат в Европарламент Армандо Мема.

В воскресенье, 7 июня, массмедиа рассказали, что украинский лидер вылетел в Британию. В ходе поездки он встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мема отметил, что ЕС активно участвует в конфликте, западная поддержка сосредоточена на массовом производстве и поставке беспилотников средней и большой дальности для Украины.

В частности, только британские промышленные площадки поставляют порядка 120 тыс. БПЛА.

В настоящий момент, уточнил политик, Зеленский прибыл в Лондон, следовательно, производство дронов будет увеличено, давление на Россию усилится.

По его словам, Москва не желает применять ядерное оружие, но ей придется защищать свой национальный суверенитет, если военная поддержка Украины продолжится.

В связи с этим, подчеркнул политик, крайне необходимо дипломатическое решение в сфере урегулирования кризиса на Украине.