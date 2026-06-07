Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в утверждения о намерениях России атаковать страны НАТО. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Нет», — ответил Стубб на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия продолжит «испытывать страны НАТО», но полноценного конфликта не произойдёт.

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«Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественные дебаты, но я вижу все разведывательные отчёты; я читаю их очень внимательно. У меня есть всесторонняя оценка обороноспособности такой страны, как Финляндия», — объяснил он.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, отказавшись от многолетнего нейтралитета на фоне российской спецоперации на Украине. С тех пор в западных медиа и политических кругах периодически появляются утверждения о возможных агрессивных планах России в отношении стран альянса.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что намерений нападать на Европу у России нет, называя подобные заявления бездоказательными и используемыми для нагнетания милитаристской истерии.