Врач прокомментировал слухи о предполагаемом инсульте Трампа

Кадры с совещания, на которых президент США Дональд Трамп засыпает, сидя в кресле, не свидетельствуют о том, что он перенес инсульт, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

Накануне известный американский геронтолог Адам Джеймс заявил, на основе анализа ролика со спящим Трампом, что глава государства перенес инсульт в прямом эфире.

Корреспонденты попросили Новоселова прокомментировать слова геронтолога и видео в целом.

Эксперт отметил, что на видео перед специалистами предстает немолодой человек с явно избыточной нагрузкой. Он добавил, что кадры не позволяют говорить о том, что президент действительно перенес инсульт.

«Нет никаких признаков — например, изменения окраски лица, асимметрии лицевых складок, изменения дыхания. Этот человек спит, точнее, дремлет. Это характерно для людей пожилого возраста», — подчеркнул ученый.

По его мнению, излишне большая нагрузка разрушает здоровье Трампа. Он уточнил, что дальше будет только хуже.

Ранее сообщалось, что в США идет активная общественная дискуссия на всех уровнях о состоянии здоровья американского лидера.

Официальные лица, военные медики пафосно заявляют, что Трамп абсолютно здоров. Независимые специалисты обращают внимание на излишний вес, синяки на руках, забывчивость, сонливость, отеки и ряд других признаков, которые говорят о том, что отчеты как минимум не совсем соответствуют действительности.