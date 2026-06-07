На видео попало обрушение ледника в Гренландии

В Гренландии сняли на видео обвал ледника. Ролик опубликован 7 июня в Youtube канале Pulse Newswire.

Необычное природное явление сняли с борта проходящего рядом судна. На кадрах видно, как массивные глыбы откалываются от ледника и падают в океан, поднимая волны.

«Невероятные кадры запечатлели ужасающий момент, когда огромный ледник обрушивается в океан в Гренландии. Посмотрите на первозданную мощь природы, снятую на камеру с проплывающей мимо лодки», — пишет автор.

Ранее в институте географии РАН рассказали, что разрушение ледника Туэйтса, известного как «ледник Судного дня», может негативно отразиться на Земле.