Визит Владимира Зеленского в Лондон говорит о намерении Европы продолжать накачивать Украину оружием, пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

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«Я понимаю, что производство дронов будет увеличено, - пояснил он в соцсети X цель визита Зеленского в столицу Британии. - Равно как и давление на Россию».

Что стоит за очередным высказыванием Зеленского о ядерном оружии

Мема добавил, что очень важно найти дипломатическое решение для урегулирования конфликта на Украине, но Европа не хочет этого. Политик предупредил, что Европа может нарваться на ответ России, если так и будет продолжать агрессивную политику.

В воскресенье Зеленский посетит с рабочим визитом Британию. В столице он встретится с главой правительства Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.