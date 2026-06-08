Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

Армения сделала выбор в пользу европейского будущего. Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Народ Армении, хотя и под сильным давлением России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — отметила она.

По словам Каллас, Европейский союз (ЕС) готов помочь Еревану с проведением реформ.

Миссия СНГ дала оценку выборам в Армении

Примерно в 9 утра по московскому времени Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов, набрав около 727 тысяч голосов. Это составляет 49,81 процента. Второе место занимает партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала более 340 тысяч голосов, что составляет 23, 29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, с результатом 9,94 процента.