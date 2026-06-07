Лидер армянской оппозиции проголосовал и сделал заявление о России

Армения не должна выбирать между Россией и Западом, а строить внешнюю политику на прагматичном балансе с каждым из центров сил. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, передает телеканал RTVI.

«Мы должны иметь со всеми хорошие отношения: и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что у нас будут только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой. Баланс однозначно будет», — сказал политик.

Выборы в Армении начались с арестов

Политик находится под домашним арестом, однако в сопровождении силовиков смог посетить один из избирательных участков. Избиратели встретили его овациями.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении разрешила уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег в особо крупном размере. В списке фигурантов, в отношении которых Следственный комитет уже принял решение о задержании, — Ваге Тавакалян, Айк Авакян, Ваге Егиазарян, Сусан Бадоян, Ашот Саакян и Артур Абрамян.