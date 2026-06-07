Трамп пережил инсульт прямо под камерами

Видеозапись с президентом США Дональдом Трампом на брифинге в Белом доме вызвала новую волну обсуждений его здоровья. Специалист по гериатрии и физиотерапевт Адам Джеймс, известный в сети как @epistemiccrisis, проанализировал поведение политика и заявил, что тот перенёс «инсульт прямо на камеру», - пишет Daily Star.

По словам эксперта, который имеет 14 лет стажа, тревожные признаки проявились во время выступления по теме «чистого угля». Джеймс указал на потерю осанки, сильный наклон тела в сторону и невнятную речь, которую он интерпретировал как «выраженную афазию» — частичную потерю способности к речи. Он также отметил, что челюсть Трампа «сдвигалась», что, по его мнению, свидетельствует о правостороннем параличе лица из-за перенесённого ранее инсульта и слабости мышц.

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Врач связал ухудшение состояния с тем, что президент на шесть дней — с 27 мая по 3 июня — практически не появлялся на публике. Сам специалист с иронией отметил, что это «худшее» состояние Трампа, которое он когда-либо наблюдал, добавив, что «не может дождаться, когда станет ещё хуже».

Официальные лица и медицинский штаб Белого дома категорически отвергают подобные заявления. Они подчеркивают, что нет никаких подтверждений тому, что президент страдал от инсульта, деменции или иных неврологических заболеваний, а подобные спекуляции не имеют под собой медицинских оснований.