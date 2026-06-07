Пашинян сделал заявление о напряженности между Арменией и РФ

Армяно-российские отношения основаны на взаимном уважении, напряженности между странами отсутствует. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян журналистам после голосования на парламентских выборах, передает «Интерфакс».

По его словам, напряженность в отношениях республики с Россией — искусственная.

«Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», — сказал Пашинян.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

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Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Действующий премьер-министр и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (например, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

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