Втягивание Молдавии в конфликт на Украине через Приднестровье это то, чего хотят поддерживающие продолжение боевых действий люди. Об этом заявил пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью «Ленте.ру».

«Те, которые хотят продолжения войны, им нужно втягивание новых территорий [в конфликт]. Самый плохой сценарий для нас, для всех, это втягивание, к примеру, Приднестровского региона», — отметил он.

Бывший президент соседней с Украиной страны назвал сроки окончания СВО

По словам Додона, Белоруссию тоже вспоминают в последнее время очень часто в этом смысле. Политик также привел в пример и Грузию, где нынешние власти регулярн рассказывают о попытках стран Запада втянуть страну в конфликт в 2022 году.

Ранее Игорь Додон высказал мнение, что следующие полтора-два года в Молдавии будут очень важными в контексте украинского кризиса и отношений с Россией. Причина в том, что специальная военная операция (СВО) может остановиться уже в этом году.