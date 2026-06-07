Владимир Зеленский, если на Украине провести реальные президентские выборы, проиграет. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал военнослужащий и писатель Захар Прилепин.

"Сколько бы ни говорили о том, что Украина потеряна, Украина населена бандеровцами, петлюровцами, друзья мои, я по-прежнему вас уверяю, что если бы случилось чудо и на Украине провели бы реальные выборы, там картина была бы обескураживающая. Зеленский бы точно проиграл. Конечно, там были бы самые жуткие неофашистские какие-нибудь партии, неонацистские, получили бы свои 25-30% - весьма серьезные голоса. Но любая антивоенная, даже пророссийская организация, если бы ей было возможно существовать, набрала бы там те самые 30%, а то и 45%, а то и больше", - отметил он.

Прилепин добавил, что на Украине еще есть люди, для которых борьба с общим культурным наследием - "это ножом по сердцу".

"Еще в 2012-2013 году ходили на концерты Александра Розенбаума, Олега Газманова, наших самых ярых патриотов, и пели все наши патриотические советские песни. Не думайте, что все они вымерли и исчезли или переобулись. Это неправда", - добавил писатель.

Он считает, что реальная социология, которую там не ведут, показывает, "что слетит Зеленский мгновенно, если не фальсифицировать выборы".

"Если все это не переврать с точностью до наоборот, сменится политический класс. Понятно, что они этого не желают, и не желают ни Зеленский, ни Лондон, ни Вашингтон, поэтому надеяться на то, что что-то случится и демократия победит, не приходится. Демократию может принести только Россия", - заключил Прилепин.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, вопрос о выборах на Украине важен, в частности в контексте двух лишних лет правления Зеленского. В мае 2024 года полномочия Зеленского как президента истекли.