Оппозиция в Армении учла ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь партии не пересекаются по электорату. Это плохо для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает политолог Тигран Кочарян, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 7 июня, в Армении состоятся парламентские выборы.

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«Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются. Второй президент Армении и лидер блока "Армения" Роберт Кочарян — это про внешнюю политику и наказание Пашиняна», — высказался эксперт.

Кочаря продолжил, что партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — про экономику, рабочие места, а «Крылья Единства» Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов.

Тем самым они отошли от тактики выборов в 2021 году, когда все «боролись за одну и ту же электоральную группу и когда на выборы не пришли 51 процент избирателей». Сейчас же, полагает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у «Гражданского договора» Пашиняна шансов на победу. Тем самым, такая смена тактики — плохая новость для самого премьера Армении. Ведь он опирается на бюрократию и силовиков.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заблуждается и ведет Армению к краху, надеясь на евроинтеграцию страны. На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис. Он добавил, что благополучие Армении держится в основном на отношениях с Россией, и если сотрудничество прекратится, республику ждет катастрофа. В связи с этим Меркурис назвал Пашиняна недальновидным лидером.

До этого сообщалось, что центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении разрешила уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег в особо крупном размере.