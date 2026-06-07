Современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, способных вести самостоятельную политику по отношению к России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

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«Нет Шарля де Голля, нет людей, которые действительно выделяются из массы и которые скажут: я не хочу участвовать в этой политике, я хочу, чтобы у моей страны было другое отношение», — заявил евродепутат.

По его словам, дефицит политической смелости не позволяет Евросоюзу пересмотреть отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что попытки Европейского союза вклиниться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине говорят о страхе Европы оказаться выдавленной из важных геополитических процессов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, поведение ЕС напоминает действия США ближе к концу Второй мировой войны.