Посольство России в ЦАР усилило санбезопасность из-за вспышки Эболы

Посол Александр Бикантов рассказал, что дипмиссия в Центральноафриканской Республике (ЦАР) строго соблюдает протоколы по типу тех, что действовали во время пандемии COVID-19, сообщают РИА Новости.

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В посольстве уже проведены разъяснительные мероприятия с участием врачей. По словам дипломата, поддерживаются рабочие контакты с министерством здравоохранения ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, включая госпиталь Миссии ООН в Банги.

Вспышка лихорадки Эбола была официально объявлена в Демократической республике Конго (ДРК) и Уганде 15 мая. Ранее Россия направила в пострадавшие страны мобильные лаборатории Роспотребнадзора и группу вирусологов.

Напомним, что число подтвержденных случаев в ДРК приближается к 500, жертвами стали 86 человек. ВОЗ включила ЦАР в группу стран высокого риска заноса инфекции.