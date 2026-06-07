Бразилия не исключила ответных мер против ЕС из-за запрета на поставки мяса

Власти Бразилии рассматривают возможность введения мер в ответ на решение Евросоюза ограничить импорт бразильской мясной продукции. Об этом сообщил секретарь по вопросам торговли и международных отношений Минсельхоза Луис Руа.

"Если мы поймем, что к нам относятся не как к партнерам, у нас уже есть некоторые идеи относительно того, как мы могли бы ответить [на действия ЕС]", - заявил чиновник в интервью газете Folha de S. Paulo.

По словам Руа, бразильское руководство рассчитывает путем переговоров убедить ЕС отменить ограничения. Он напомнил, что в международной торговле действует "принцип взаимности" и республика может его задействовать.

5 июня Европейский союз официально утвердил ограничения на ввоз мяса из Бразилии. Свое решение Брюссель мотивировал тем, что южноамериканская республика якобы нарушила правила контроля за чрезмерным использованием противомикробных препаратов в животноводстве.

Руа заверил, что Бразилия может предоставить ЕС все необходимые технические гарантии и вернуть себе статус экспортера мяса в сообщество.