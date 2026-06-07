Отец Маска назвал достойного Нобелевской премии политика

Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск назвал президента США Дональда Трампа достойным Нобелевской премии мира. Его комментарий приводит РИА Новости.

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Бизнесмен объяснил, что Трамп изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально. При этом он напомнил журналистам, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которая получила премию в прошлом году, сразу отдала ее американскому лидеру.

Ранее Трамп заявил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии. Позже военный министр США Пит Хегсет отметил, что американские вооруженные силы должны получать Нобелевскую премию мира ежегодно. По словам шефа Пентагона, армия США является «гарантом безопасности» не только своей страны, но и множества людей по всему миру.