Китай объявил о начале специальной операции к востоку от Тайваня

Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от острова Тайвань. Как сообщило агентство «Синьхуа» в субботу, 6 июня, это стало ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.

По данным китайской стороны, такие переговоры нарушают территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая. В Пекине подчеркнули, что операция является необходимым действием в ответ на односторонние заявления Токио и Манилы, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай строит в пустыне военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где размещены дальнобойные ракеты государственной армии.

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Китай, несмотря на образ «спящей панды» и мирные дипломатические инициативы, активно и скрытно готовится к потенциальной мировой войне. Пекин реализует политику, схожую с предвоенными мерами СССР.

Недавно появилась информация, что разведка США обеспокоена из-за темпов и характера развития ядерной программы Китая. Вашингтон предполагает, что Пекин не просто увеличивает количество ядерных боеголовок, но и готовит их к немедленному применению.