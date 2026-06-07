У Мелони возник конфликт с лидерами Европы из-за Украины

Глава правительства Италии Джорджи Мелони несогласна с некоторыми европейскими лидерами из-за вопросов поддержки Киева, сообщает La Repubblica. По данным издания, премьер-министр переживает непростые времена в отношениях с высокопоставленными лицами Европейского союза.

Скептицизм по поводу координации действий Франции, Великобритании и Германии с Украиной в преддверии переговоров с Россией стал одной из причин отсутствия политика на нескольких международных встречах, включая саммит ЕС. При этом официально ее отсутствие объяснялось задержкой из-за участия в торжественных мероприятиях в Италии.

Мелони назвала ЕС недальновидным бюрократическим гигантом

Рим по-прежнему выступает против идеи отправки военных на Украину и не считает необходимым ускорять процесс вступления Киева в Евросоюз. Кроме того, в итальянском правительстве не видят возможности для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной без участия США.

Ранее глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».