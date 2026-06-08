В США указали Зеленскому на ошибку в обращении к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, позволив себе хамское обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог», — сказал Фриман.

Он подчеркнул, что по сути это письмо было скорее пиар-акцией, и неудивительно, что президент России его отверг.

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Президент России в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо украинского президента, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства».