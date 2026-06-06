Саммит США - Африка на Маврикии перенесен из-за вспышки Эболы

Правительство Маврикия объявило о переносе Саммита США - Африка 2026 года, который должен был состояться с 26 по 29 июля. Решение, как отмечается в официальном пресс-релизе, принято в связи с продолжающейся вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.

"Маврикий, как островное государство, особенно уязвимое к завозным инфекционным заболеваниям, разделяет обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу рисков, связанных с крупными международными собраниями во время активной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - говорится в документе.

Отмечается, что решение о переносе было принято после консультаций властей Маврикия с Корпоративным советом по Африке (CCA). Новую дату проведения мероприятия обещают объявить после улучшения эпидемиологической обстановки на континенте.

Одновременно правительство Маврикия ввело временный запрет на въезд в страну для иностранных граждан, которые в течение последних 21 дня посещали ДРК, Уганду или Южный Судан.

Ранее, в мае, по аналогичной причине был перенесен четвертый саммит Индия - Африка, запланированный в Нью-Дели.