Танзанию обязали отменить смертную казнь через повешение

Африканский суд по правам человека и народов потребовал от Танзании полностью отменить смертную казнь, сославшись, в частности, на противоречие Уставу ООН. В инстанции предоставили Додоме шесть месяцев на исключение из законодательства этой практики, по-прежнему закрепленной в уголовном кодексе страны.

Суд, уже не в первый раз апеллирующий к властям восточноафриканской республики с соответствующим призывом, раскритиковал казнь через повешение, назвав такой способ "пыткой" и "жестоким и бесчеловечным отношением, унижающим достоинство человека".

В правительственной комиссии Танзании, занимающейся судебной реформой, ранее признали, что в стране нет единого мнения по поводу эффективности смертной казни в борьбе с тяжкими преступлениями. В настоящее время в восточноафриканской республике высшая мера предусмотрена за убийство и государственную измену. Многие граждане считают такой подход пережитком колониализма.

С 2014 года восемь африканских стран официально отменили смертную казнь. Примечательно, что ни в Танзании, ни в соседней Кении, где высшая мера также не отменена, за последние десятилетия не было приведено в исполнение ни одного приговора.