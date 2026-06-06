В Ливии задержали членов гуманитарной флотилии "Сумуд", шедшей в сектор Газа

В Ливии уже две недели, как пропали без вести одиннадцать участников международного гуманитарного каравана "Сумуд" ("Стойкость"), который направлялся с помощью в сектор Газа. Об этом сообщает RFI.

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Известно, что караван стартовал 8 мая из алжирского города Сетиф и по пути значительно вырос. К 24 мая в нем находилось около 1800 человек.

"Кризис начался 24 мая, когда делегация из десяти человек подошла к Сирту с добрыми намерениями для переговоров с ливийскими властями, - рассказал Мохамед Газали Хус, посол организации "Сумуд" во Франции. - Основным собеседником должен был стать Ливийский Красный Полумесяц. Вместо диалога их заставили сесть в неопознанные фургоны, и они исчезли".

По словам активистов, сначала переговоры шли нормально, но внезапно позиция ливийских властей резко изменилась. Часть участников каравана арестовали, а остальных выслали, добавили они.

Среди задержанных - два итальянских гражданина: Леонарда Альбериция и Доменико Чентроне. Генеральный консул Италии в Бенгази Филиппо Коломбо призвал освободить участников флотилии.

"Консул по случаю Дня Республики обратился с призывом о возвращении участников конвоя Глобальной флотилии Сумуд в Газу, которые в настоящее время находятся под стражей на востоке Ливии", - говорится в заявлении итальянского консульства.

Итальянские власти продолжают внимательно следить за ситуацией в координации с ливийской стороной. Новое слушание по делу двух итальянцев назначено на 9 июня.

Глобальная гуманитарная флотилия "Сумуд" - это международная гражданская инициатива, направленная на прорыв морской блокады сектора Газа и доставку гуманитарной помощи. Участники подчеркивают исключительно мирный характер своей миссии.