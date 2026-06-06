У Мелони наметились разногласия с европейскими лидерами из-за Украины

Разногласия по ряду вопросов, касающихся Украины, между Римом и другими европейскими столицами, стали поводом для неучастия премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ряде встреч, начиная с саммита ЕС - Западные Балканы, который прошел 5 июня в черногорском городе Тиват. По официальной версии, глава итальянского правительства банально не успела прибыть вовремя из-за участия в церемониальных мероприятиях на родине.

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Как пишет газета La Repubblica, Рим продолжает возражать против предложения о направлении военных на Украину и не видит никакой необходимости в спешке в приеме Киева в ЕС. Газета отмечает, что Мелони отклонила встречу в формате "Е5" (Франция, Великобритания, Польша, Германия, Италия), которую канцлер ФРГ Фридрих Мерц планировал собрать в Берлине 2 июня. Причиной отказа стало то, что 2 июня - национальный праздник Италии - День республики. В воскресенье Мелони не будет в Лондоне, где собираются у премьер-министра Великобритании Кира Стармера президент Франции Эмманюэль Макрон и Мерц, а также Зеленский. Пока не подтверждено участие Мелони и во встрече "коалиции желающих", которую в середине июля собирает в Париже Макрон.

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Как отмечается, источники в правительственном дворце Киджи указывают, что Рим считает невозможным достижение российско-украинского мирного урегулирования без участия США, даже при всех усилиях "англо-франко-немецкой тройки".