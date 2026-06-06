Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитую фразу экс-главы правительства Германии Ангелы Меркель (она занимала пост в 2005-2021 гг.) "мы справимся с этим". Но нынешний канцлер применил ее, говоря не о мигрантах, а о реализации реформ.

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«Мы справимся с этим, - сказал политик, выступая на партийном съезде отделения Христианско-демократического союза в Мекленбурге - Передней Померании. - Мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе».

Мерц выразил уверенность в том, что Германия может преодолеть нынешние экономические трудности. Канцлер дал понять, что предстоящие в сентябре земельные выборы в Берлине, а также в Мекленбурге - Передней Померании и в Саксонии-Анхальт будут иметь значение для всей страны.

Меркель сказала знаменитую фразу: "Мы справимся с этим" на пике миграционного кризиса 2015 года. Но ряд политиков и экспертов считают, что ФРГ так и не смогла "переварить" огромное количество мигрантов, столкнувшись со значительными проблемами, связанными с ними.